На обновление уличного освещения бюджет Киева выделил 300 миллионов гривень - КГГА

Современное освещение позволяет экономить на электроэнергии в столице 30-50% бюджетных средств в год.

В столице активно продолжается восстановление изношенных и устаревших сетей наружного освещения. До конца 2018 года в Киеве будет насчитываться почти 12,5 тысяч современных LED-светильников.

Об этом во время эфира на ТРК «Киев» сообщил первый заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Иван Шпилевой.

«Модернизация сетей наружного освещения – это прежде всего составляющая безопасности. Устанавливают современное LED-освещение на ряде объектов, включая улицы, бульвары, шоссе, придомовые территории, парки и бульвары столицы. Наша цель – в течение 5-6 лет поменять все светильники в столице на современное LED-освещение», – сказал он.

На этот год было выделено из городского бюджета на замену сетей освещения 304 млн грн. Сейчас формируется план и соответствующее финансирование по замене освещения на других объектах в 2019 году.

Иван Шпилевой отметил, что современное освещение позволяет экономить на электроэнергии в столице 30-50% бюджетных средств в год. LED-светильники не содержат ртути и не наносят вред экологии.