Поворозник: Киев имеет высокий потенциал для создания вокруг себя Агломерации

Учитывая, что город Киев имеет особый статус согласно Закона Украины «О столице Украины – город-герой Киев» и не является центром Киевской области, целесообразным является определение на законодательном уровне порядка создания Киевской агломерации как столичного региона.

Киев имеет высокий потенциал для создания вокруг себя Агломерации. Основными приоритетами в проведении переговорного процесса с прилегающими к столице территориальными общинами должна быть экономически-социальное развитие территорий и транспортное сообщение между ними.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в отчете по результатам командировки в города Париж.

«В результате проведенных встреч члены делегации получили ряд важных профессиональных консультаций относительно механизма наработки и создания Киевской Агломерации на примере Метрополии Большого Парижа», – отметил Николай Поворозник.

По его словам, основными полномочиями Метрополии Большого Парижа являются:

- экономическое, социальное и культурное развитие;

- защита и улучшение окружающей среды;

- развитие пространства метрополии;

- местная жилищная политика;

- управление водными средами и предотвращения наводнений.

«Представители разных уровней власти подтвердили, что создание городских агломераций способствовало экономическому развитию регионов. Основной вывод, сделанный в процессе встреч: объединение дает основания для развития и привлечения инвестиций. Все эксперты подтвердили высокий потенциал Киева для создания вокруг себя Агломерации», – отметил Николай Поворозник.

Он отметил, что наличие законодательного акта на уровне Французской Республики с четким определением полномочий членов Метрополии, порядке формирования руководящих органов, их полномочий и порядка финансирования в целом упростил процесс создания Метрополии Большого Парижа. Однако на уровне Республики законодательно определены как формирование Агломераций вокруг крупных городов, так и отдельно Метрополии Большого Парижа как столичного региона.

«Учитывая, что город Киев имеет особый статус согласно Закона Украины «О столице Украины – город-герой Киев» и не является центром Киевской области, целесообразным является определение на законодательном уровне порядка создания Киевской агломерации как столичного региона. Это может быть как отдельный ракон, так и внесения изменений в специальный Закон о столице. Опыт, полученный во время командировки, подтверждает необходимость проведения основательного анализа экономического развития прилегающих к Киеву территориальных общин с привязкой к развитию города Киева, анализа градостроительной деятельности, транспортного сообщения. Также необходимо проводить системную разъяснительную работу среди органов местного самоуправления прилегающих территорий в части обязательного сохранения самостоятельности территорий и полномочий органов местного самоуправления», – отметил Николай Поворозник.

Он отдельно добавил, что с целью профессионального подхода к процессу создания Киевской Агломерации подготовлен и представлен на согласование проект распоряжения о создании соответствующей рабочей группы и Положение о ее деятельности. Основной задачей группы должна быть наработка всех необходимых нормативно-правовых актов, проведения анализа наиболее социально-важных потребностей развития Киева и прилегающих территорий.