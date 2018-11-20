Мы начинаем строительство метро на Виноградарь - Кличко

Планируется выделить дополнительные средства и на закупку нового общественного транспорта и спецтехники для уборки города.

Столичная власть начинает строительство метро на Виноградарь. По итогам корректировки городского бюджета на 2018 год планируется вернуть 1,1 млрд гривен на строительство станций метрополитена на Виноградарь (продолжение Сырецко-Печерской ветки).

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время открытия заседания Киевсовета, передает пресс-служба Кличко.

"Мы возвращаем, в соответствии с решением Киевсовета, 1,1 млрд гривен на строительство метро на Виноградарь. Тендер состоялся, договоры подписаны. Мы фактически возрождаем строительство метро в столице. Потому что последнюю станцию в Киеве, напомню, открыли в 2012 году", - заявил Кличко.

Также по результатам корректировки бюджета столицы на этот год планируют направить дополнительные средства на обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения Киева, дофинансирование сферы образования, в частности речь идет о дополнительные средства на надбавки и зарплату педагогам.

"Мы должны направить дополнительно 100 млн гривен на приобретение жилья для киевлян-участников АТО. Как мы договаривались и пообещали Совете ветеранов АТО", - добавил мэр.

Планируется выделить дополнительные средства и на закупку нового общественного транспорта и спецтехники для уборки города.

"Мы должны получить до конца года еще 6 новых трамваев и 2 снегоплавильных комплексы, около 15 единиц другой техники для уборки города зимой", - подчеркнул Виталий Кличко.