Кличко: Органы местного самоуправления должны иметь больше полномочий в отношении налогов

Также Кличко отметил, что за последние годы в украинском обществе меняется отношение к необходимости работать прозрачно, платить налоги.

Органы местного самоуправления должны иметь больше рычагов в администрировании местных налогов и сборов. Это поможет уменьшить финансовую зависимость на местах от трансфертов из государственного бюджета.

Об этом во время выступления на Киевском налоговом форуме заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщается на сайте klichko.org.

«Ни для кого не секрет, что у Киева забирают больше всего налогов. И в планировании расходов Госбюджета тоже не балуют. И задолженные субвенции не возвращают. При этом мы много слышим о децентрализации, которая сегодня реально нужна. - Когда власть на местах будет формировать бюджет из всех поступлений, а не из того, что ей оставят, распределять льготы и субсидии, а не клянчить их. А средства столице очень нужны, - заявил Кличко. - Сегодня мы активно обновляем киевские дороги, которые десятилетиями не видели ремонта. Капитально ремонтируем мосты. Обновляем городской коммунальный транспорт. Надо строить и метро. Воплощать многомиллионные инфраструктурные проекты для развития города. В том числе - новые детские сады и школы. На все это, вы понимаете, нужно аккумулировать колоссальные средства», - подчеркнул мэр столицы.

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Также Кличко отметил, что за последние годы в украинском обществе меняется отношение к необходимости работать прозрачно, платить налоги. Так, доля местных налогов и сборов в доходах столицы на сегодня составляет 27 процентов. Это, как отметил мэр, более 10 млрд гривень. И в течение последних лет их общий объем в доходах городского бюджета постоянно увеличивается.

Кличко привел несколько примеров увеличения поступлений от налогов благодаря прозрачности работы. По его словам, существенно увеличились поступления от земельного налога, от налога на недвижимое имущество - выросли почти в 4 раза.

«Такая тенденция к увеличению поступлений дает нам возможность увеличивать доходную часть бюджета, - сказал Кличко. - И приятно отметить, что бизнес это понимает и во многом меняет философию своей работы. Говорится и о деятельности в правовом поле, и о социальной ответственности. А нам, как власти, надо постоянно объяснять людям, куда именно идут эти налоги», - подчеркнул Кличко.

Участники форума рассмотрели важные вопросы сферы налогообложения. Одна из сессий форума была посвящена реформированию ГФС и автоматизации ее сервисов для упрощения ведения бизнеса. Кроме того, спикеры обсудили вопросы улучшения качества администрирования местных налогов и привлечения к декларированию граждан.