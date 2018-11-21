Жители Выдубичей обратились в городской совет с требованием запретить строительство мощного асфальтобетонного завода (фото, документы)

Жители Выдубичей обратились к депутатам Киевсовета и Киевского городского головы Виталия Кличко с требованием запретить строительство вредного асфальтобетонного завода возле жилой зоны и Ботанического сада. Если же завод все же начнут строить, жители района угрожают перекрыть Столичное шоссе.

Они уже собирались на акцию протеста под стенами Киевской горадминистрации на прошлой неделе. Передали лично в руки депутатам Киевсовета обращение, под которым собрали около сотни подписей. И это только от одной инициативной группы.

Жителей Выдубичей поддерживает многие депутаты. Свое обращение о запрете строительства вредного предприятия в черте города уже подала депутат Киевсовета Олеся Пинзеник.

Депутат отметила: если завод заработает, воздух будет регулярно отравляться канцерогенными веществами и другими химикатами, которые приведут к болезням верхних дыхательных путей, нервной системы, пищеварения, а также – к ухудшению течения хронических заболеваний.

«Выбранный участок в самом центре города находится в непосредственной близости от рекреационной зоны - Национального ботанического сада имени Н.Н. Гришко НАН Украины», - написала депутат в своем обращении к управлению экологии и природных ресурсов КГГА.

Олеся Пинзеник подчеркнула, что Ботсад является одним из крупнейших заповедников Европы, открытым для посещения. Там часто гуляют семьи с младенцами, старики и люди, имеющие проблемы со здоровьем, поскольку сад является признанной рекреационной зоной.

Жители района и местные активисты заявляют: травить своих детей они не позволят.

«Если нас не услышат, мы перекроем Столичное шоссе. Мы с удивлением узнали о строительстве из новостей, никто нас не спрашивал, не обсуждал с жителями вопросы этого завода», - заявил во время акции протеста Иван Коваль, который живет на ул. Баренбойма, 13.

Напомним, белорусская компания «Белавтодор-Украина», которая в этом году вышла на украинский рынок, планирует построить в Киеве большой асфальтобетонный завод. Против строительства предприятия уже выступили экологи. В Национальном экологическом центре заявили, что строительство подобного производства – настоящий экоцид киевлян.

«Строить такие предприятия в пределах города абсолютно нецелесообразно и опасно. В любом случае, асфальтобетонные заводы загрязняют атмосферный воздух опасными выбросами, часто, канцерогенных веществ», - отметил председатель Центра Руслан Гаврилюк.