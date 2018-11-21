Кличко поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы

Он отметил, что Украина сможет дать достойный отпор врагам, когда станет успешным государством.

Сегодня Украина отмечает День Достоинства и Свободы и чтит память Героев, которые положили жизнь на Майдане и на восточных границах нашего государства, защищая достоинство, свободу и независимость украинцев.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, поздравляя украинцев с Днем Достоинства и Свободы, сообщается на сайте klichko.org.

“Сегодня мы отмечаем День Достоинства и Свободы. Ровно пять лет назад в этот день украинский народ поднялся на борьбу за свое право жить в свободной, демократической, европейской Украине. Победа досталась большой ценой - ценой жизней Героев “Небесной сотни”, - сказал Кличко. - И борьба продолжается до сих пор – в каждом селе, городке, столице Украины! Это борьба со старой, бюрократической системой власти, с коррупцией, с информационной пропагандой агрессора”, - сказал Кличко.

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Он отметил, что Украина сможет дать достойный отпор врагам, когда станет успешным государством.

“Наша сила - в успехе преобразований, в успехе реформ, которые мы должны воплотить, в успехе каждого украинца. И мы должны как можно быстрее совершить те изменения, которых ждут люди. Изменения, за которые поднялся и стоял Майдан, за которые положены жизни лучших украинцев", - подчеркнул Виталий Кличко.