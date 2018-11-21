Кличко - теппловикам: ликвидировать повреждения теплосетей должны максимум в течение суток

Он поручил осуществлять ежедневный мониторинг обращений киевлян, в том числе на городские горячие линии 1551 и 1557.

Мэр Киева Виталий Кличко собрал штаб по проблемным вопросам отопительного сезона в столице. Мэр дал поручения профильным службам по оперативному устранению ситуаций, связанных с проблемами в теплоснабжении.

Кличко подчеркнул, что ликвидация повреждений теплосетей должна осуществляться в течение суток, передает его пресс-служба.

“Ликвидация повреждений коммуникаций, от которых зависит подача отопления в дома и квартиры, должна осуществляться в течение суток. Максимум! «Киевтеплоэнерго» отвечают за внешние сети, управляющие компании – за рабочее состояние внутридомовых сетей. Все ответственные структуры должны работать в четкой координации для решения проблемных вопросов, а не заниматься их «отфутболиванием», - подчеркнул Кличко.

Он поручил осуществлять ежедневный мониторинг обращений киевлян, в том числе на городские горячие линии 1551 и 1557. В оперативном порядке принимать в работу заявки, которые касаются возможных недогревов, проверять их и устранять неполадки.

«Сегодня каждое коммунальное предприятие должно демонстрировать высокий уровень социальной ответственности перед потребителями. Это должны понимать все – от руководителя до линейных работников. Кто не понимает - работать не будет! Я это заявляю ответственно. - Как человек, который регулярно общается с киевлянами и выслушивает их жалобы. Тепло в каждом конкретном доме должны включать не потому, что позвонил мэр и устроил нагоняй! Чем занимаются ЖЭКи, управляющие компании?! Почему люди звонят и ходят по кругу?!», - обратился к профильным службам мэр столицы.

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, с начала отопительного сезона в столице зафиксировано 1600 аварийных ситуаций. Сегодня аварийные службы устраняют 113 повреждений на теплосетях. Наиболее проблемными являются Шевченковский, Святошинский, Оболонский и Подольский районы. - Там сети старые и наиболее изношены.

С мая, то есть за полгода, «Киевтеплоэнерго» заменило почти 30 км наиболее аварийных участков теплосетей.

Мэр подчеркнул, что в следующий межотопительный период город должен начать масштабную замену тепловых сетей. Прежде всего речь идет об аварийных участках, где было больше всего повреждений на старте отопление в этом году.

“Поручаю Департаменту финансов обеспечить необходимое финансирование мероприятий на основе проведенной диагностики «Киевтеплоэнерго»”, - сказал Кличко.

Также мэр Киева дал поручение обеспечить информирование киевлян об аварийных ситуациях и сроках их устранения с помощью СМС-сообщений от коммуникационного коммунального сервиса 1557.

Вернув под контроль общины теплоэнергетический комплекс столицы, город получил сети и другое оборудование, в запущенном техническом состоянии. Десятками лет в замену теплосетей, которые сегодня изношены почти на 80%, практически не вкладывали средств. Теплоэнергетический комплекс Киева - это крупнейшие в Украине теплоэлектроцентрали – ТЕЦ5 и ТЕЦ6, почти 200 котельных, 2,6 тыс. км теплосетей, мусоросжигательный завод «Энергия».