За два дня заявки на вступление в новую патрульную полицию Киева подали 11 тысяч человек

За два дня анкеты на вступление в ряды патрульной службы, которая начнет работу вместо ГАИ, подали уже 11 тыс. человек.

Об этом в эфире Громадського сообщила первый заместитель министра внутренних дел Эка Згуладзе.

«Более 30% - это молодые женщины... Это очень много, для любой полиции любой страны», - подчеркнула она.

По мнению Згуладзе, люди заинтересованы, потому что, «вероятно, мы отвечаем запросу, который есть в стране».

Читайте такжеВесной в Киеве появится новая патрульная служба вместо ГАИ – Аваков

«Они говорят, что приходят, потому что здесь есть возможность не просто работать... На начальном этапе - можно переворот устроить», - рассказала она.

Как сообщалось, Министерство внутренних дел начинает создание новой патрульной службы вместо ГАИ.

Набор претендентов на службу в патрульную полицию Киева начался 19 января и продлится до 6 февраля. Для патрульной службы в Киеве планируется набрать около 2 тыс. сотрудников, которые будут получать зарплату в среднем 6-8 тыс. грн. Во время обучения, которое продлится в течение 3-х месяцев, курсантам будет начисляться стипендия в размере от 2 тыс. грн.