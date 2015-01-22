В честь праздника в Киеве два берега Днепра соединят живой цепью

09:28, 22 января 2015
Киев
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В Украине в четверг, 22 января, отмечается День соборности, когда украинцы со всей страны создают символическую цепь через Днепр.

УНИАН

Об этом сообщает ТСН.

В Киеве неравнодушные жители города собираются на мосту Патона. Уже традиционно два берега Днепра соединят живой цепью.

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Напомним, в этот день в 1919 году воссоединились две Украины: Украинская Народная Республика и Западноукраинская Народная Республика.

Ежегодно в этот день украинцы со всей страны создают символическую цепь через Днепр, которая символизирует единство восточной и западной части страны.

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