Поступления в бюджет Киева за текущий год превышают плановые показатели – КГГА

Поступления за 9 месяцев 2018 года по сравнению с поступлениями за 9 месяцев 2017 года почти по всем источникам увеличились.

В бюджет Киева за 9 месяцев 2018 года поступило 42,4 млрд грн налогов, сборов и других платежей (102,2% к плану января-сентября), в том числе в общий фонд 37,6 млрд грн (105,2% к плану 9 месяцев), специального фонда – 4,8 млрд грн (83,6 к плану за 9 месяцев). В общем объеме поступлений трансфертов из государственного бюджета – субвенции и дотации составляли 11,9 млрд грн, их удельный вес в структуре поступлений – 28,1%.

Об этом во время расширенного заседания Коллегии КГГА рассказал директор Департамента финансов Владимир Репик.

По его словам, поступления за 9 месяцев 2018 года по сравнению с поступлениями за 9 месяцев 2017 года почти по всем источникам увеличились.

«Главным источником наполнения общего фонда бюджета города Киева за январь-сентябрь 2018 года является налог на доходы физических лиц. Поступления этого налога составили 13,3 млрд грн. Это 104,9% к плану января-сентября (+0,6 млрд грн) и на 2,9 млрд грн больше поступлений аналогичного периода 2017 года. Прирост поступлений из этого источника в Киеве фактически произошел за счет увеличения размера заработной платы. Второе место по объему поступлений общего фонда бюджета Киева принадлежит местным налогам и сборам. Их общий объем составляет ‒ 8,4 млрд грн, или 109,4% к плановым показателям за 9 месяцев 2018 года. Основными среди местных налогов по объему поступлений является плата за землю и единый налог», – отметил Владимир Репик.

Он отметил, что из платы за землю в течение 9 месяцев этого года поступило 3,8 млрд грн или 96,7% к плановым показателям января-сентября 2018 года. Такое уменьшение поступлений обусловлено законодательными изменениями.

«В течение января-сентября 2018 года в общий фонд бюджета Киева поступило единого налога почти 4 млрд грн, что на 1 млрд грн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (прирост 33,1%). В отчетном периоде в бюджет столицы поступило налога на прибыль предприятий 3,3 млрд грн, что составляет 128,2% к плановым показателям за 9 месяцев. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года превышение поступлений на 0,9 млрд грн», – подчеркнул директор Департамента финансов.