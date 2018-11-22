За два года в Киеве утеплили 225 школ и детсадов и сократили энергопотребление на 50% - КГГА

Киев – первый город в Украине, который на практике реализовал ЭСКО-механизм в жилом секторе.

Киев продолжает выполнение ряда проектов, нацеленных на повышение энергоэффективности городской инфраструктуры. Это одно из направлений работы в рамках Соглашения мэров, к которому присоединился Киев. За два года в столице провели комплексную термомодернизацию 25 школ и детсадов, что позволило сократить энергопотребление на 50%. Заменено 11% элементов освещения улично-дорожной сети на энергосберегающее.

Об этом сегодня заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев во время выступления на конференции «Муниципалитеты за устойчивый рост», организованной проектами ЕС «Соглашение мэров – Восток», «Соглашение мэров – Демонстрационные проекты» и «Мэры за экономический рост» в рамках инициативы EU4Energy.

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Он отметил, что в направлении развития инфраструктуры столицы создана целевая программа повышения энергоэффективности и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры города Киева. В мае этого года Киев утвердил еще один базовый документ – План действий устойчивого энергетического развития города Киева на 2017-2020 годы (Sustainable Energy Action Plan – SEAP).

«Эти документы дали нам возможность приобщиться к наиболее прогрессивным практикам и технологиям. Отмечу, что Киев начал двигаться в направлении энергосбережения еще два года назад. В рамках SEAP это три ключевых направления: энергоэффективность в бюджетной сфере, в системе уличного освещения и развитие общественного транспорта. За два года в Киеве термомодернизировали 25 школ и детских садов, еще в почти 200 заведениях проведены отдельные энергосберегающие мероприятия. Мы имеем значительный результат – средняя экономия потребления ресурсов – 50%. Учитывая постоянный рост цены на тепловую энергию, это очень важно и уменьшает срок окупаемости этих проектов. За два года мы заменили в городе 11% элементов освещения уличной сети на энергосберегающие. Это 15 тысяч светоточек, заменены на LED-освещение, которое является более экономным», – сообщил Петр Пантелеев.

Он отметил, что Киев – первый город в Украине, который на практике реализовал ЭСКО-механизм в жилом секторе.

«Впервые в Украине был заключен ЭСКО-договор (соглашение с энергосервисной компанией (ЭСКО), которая позволяет потребителю значительно сократить затраты на энергоресурсы и модернизировать энергооборудование без инвестиций со своей стороны) в жилом секторе: в многоквартирном доме осуществляется термомодернизация по этим условиям», – сказал Петр Пантелеев.

По его мнению, присоединение к инициативе "Соглашение мэров" дает колоссальные возможности приобщиться к финансовым инструментам, которые уже используют страны Европейского Союза в проектах энергосбережения.