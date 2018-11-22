Кличко: вместе со Всемирным банком мы завершаем разработку коридора скоростного сообщения с Троещиной

Планируется, что основным донором инвестиции должна стать Международная финансовая корпорация.

Сегодня столичная власть сотрудничает со Всемирным банком по разработке системы скоростного общественного транспорта для осуществления массовых перевозок. В частности, речь идет о первом таком коридоре (маршруте) на Троещину.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время встречи с представителями Всемирного банка и Международной финансовой корпорации.

"Сегодня мы сотрудничаем по разработке системы скоростного уличного транспорта для осуществления массовых перевозок. Первый такой коридор мы планируем запустить на Левый берег, Троещину", - сказал Кличко.

Он поблагодарил директора Мирового банка по Украине, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен за поддержку, которую город последние годы получает от банка, и эффективное сотрудничество.

"Мы благодарны Всемирному банку за поддержку и рекомендации, которые вы для нас разрабатывали. Они были очень полезными и важными для города. Мы открыты, серьезно настроены на дальнейшее сотрудничество и демонстрируем прозрачность нашей работы", - отметил Кличко.

"Мы здесь, потому что готовы в дальнейшем поддерживать ваш город. Мы готовы предоставить техническую поддержку - технико-экономическое обоснование - чтобы разработать детальный план этого коридора", - заверила Сату Кахконен. Так, на разработку ТЭО при поддержке Всемирного банка будет направлено около 1 миллиона долларов грантовых средств. Также Всемирный банк рассматривает возможность выделения кредита на реализацию этого проекта. Протяженность такого коридора (маршрута) на Троещину составит 20 км.

Планируется, что основным донором инвестиции должна стать Международная финансовая корпорация.

"Международная финансовая корпорация может предоставлять кредиты непосредственно вашему городу", - в свою очередь заверил глава регионального представительства Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине, Белоруссии и Молдавии Джейсон Пелмар.