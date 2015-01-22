Департамент образования КМДА не будет переводить зарплаты учителей в госбанки

В этом представителей ОО «Ассоциация защиты финансовых прав» заверила руководитель Департамента Елена Фиданян.

«На встрече г-жа Фиданян, подтвердила, что в Департаменте знакомы с ситуацией, и тем, что в некоторых организациях возникало недопонимание при исполнении протокольных решений Кабмина относительно перевода зарплатных счетов работников в госбанки», - сообщила глава ассоциации Анна Рак.

Директор Департамента КГГА пообещала, что если будут зафиксированы случаи давления на работников, принять соответствующие меры в отношении руководителей, нарушающих требования законодательства. Однако до сих Департамент не получал письменных обращений от работников подчиненных организаций, уточнила чиновник.

По итогу встречи Г-жа Фиданян пообещала представителям Ассоциации подготовить соответствующее разъяснительное письмо на руководителей образовательных учреждений Киева относительно рекомендательного характера протокольных решений Кабинета министров и напомнить, что выплата заработной платы сотрудникам бюджетных организаций может осуществляться через отобранные Минфином уполномоченные банки, которых сейчас более шестидесяти. При этом работники сферы образования, также как и все другие, по законодательству имеют право самостоятельно выбирать банк для получения заработной платы.

Чиновник также заверила, что никакого давления и требований о принудительном переводе зарплатных счетов работников образовательных учреждений в госбанки со стороны Департамента не было и не будет.

На данный момент выплата заработной платы работников образовательных учреждений Киева осуществляется приоритетно через три коммерческих банка.

Напомним, в сентябре прошлого года протокольными решениями № 74 от 08.09.2014 г. и № 76 от 11.09.2014 г. Кабинет министров поручил руководителям государственных органов и бюджетных организаций обеспечить переход на обслуживание зарплатных проектов сотрудников в исключительно государственные банки.

Министерство финансов Украины и Антимонопольный комитет Украины официально признали, что данные протокольные решения Кабмина не соответствуют действующему законодательству, и, соответственно, не являются обязательными для выполнения на местах. Генеральная прокуратура Украины проводит проверку законности данных решений Кабмина.