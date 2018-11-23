Система гражданской защиты столицы готова к любым чрезвычайным ситуациям – КГГА

Система гражданской защиты и аварийно-спасательные службы столицы готовы к любым чрезвычайным ситуациям.

Об этом заявил начальник Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Роман Ткачук, подводя итоги трехдневных командно-штабных учений спасательных служб, состоявшихся в столице, передает пресс-служба КГГА.

Он напомнил, что к проведению учений 20-22 ноября была задействована 91 единица техники и более 800 человек личного состава органов управления и сил гражданской защиты г. Киева.

«В первую очередь, мы пытались отработать действия, связанные с ухудшением погодных условий, сильным подтоплением и введением особого периода. И главной задачей было еще раз проверить и улучшить взаимодействие аварийно-спасательных служб города, и нам это удалось. Конечно, есть определенные замечания, но в целом я могу сказать, что система гражданской защиты и аварийно-спасательные службы столицы готовы к любым чрезвычайным ситуациям», – отметил Роман Ткачук.

Напоминаем, во время практических учений участники отработали действия при ухудшении погодных условий, усилении снегопада с одновременным снижением температуры, в частности, ограничения на въезд в столицу крупногабаритного транспорта и безопасную организацию движения на пункте пропуска КП в сторону Вышгорода и Овруча.

Также, согласно очередной вводной, были отработаны действия по ликвидации последствий утечки 5000 кг аммиака из компрессорной станции Чао «Оболонь».

Во время второго дня учений аварийно-спасательные службы города отработали действия в случае интенсивного износа воды – форсированного сброса на гидросооружениях Киевской ГЭС/ГАЭС и быстрого поступления огромной массы воды из водохранилища на территорию города Киева. Аварийно-спасательные службы города на практике отработали эвакуацию и временное размещение эвакуированного населения в результате сильного подтопления, развертывания сборных (приемных) пунктов эвакуации.

В последний день учений участники отработали практические мероприятия по установленному степенью готовности в соответствии с Планом гражданской защиты на особый период. Также аварийно-спасательные службы города отработали действия по защите населения и территорий при возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с прорывом сети на территории ООО «Евро-реконструкция».

Кроме того, во время учений была создана видеопамятка на случай эвакуации.