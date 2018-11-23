Кличко: со следующего года киевляне смогут бесплатно изучать английский, немецкий и французский

Кличко дал старт Первому чемпионату по английскому языку среди школ Киева.

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил столичных школьников-участников Первого чемпионата по английскому языку, который КГГА проводит совместно с командой самого массового образовательного проекта “Lingva.Skills”. В финальной части чемпионата соревнуются около 400 учеников из 32 школ Киева. Команда, которая победит, получит теннисный стол для своей школы.

“Желаю участникам чемпионата успехов. Держим кулаки за вас! Не волнуйтесь и сосредоточьтесь. Победы вам!”, - обратился к ученикам Виталий Кличко открывая языковой чемпионат.

Соревнования проходят в рамках проекта-победителя Общественного бюджета – 2018 “Киев заговорит на английском”. Благодаря этому проекту первоначально планировалось бесплатное обучение английскому языку для 10 тысяч киевлян. Но, в связи со значительным спросом, за год до изучения английского привлекли 20 тысяч киевлян. В целом же организаторы получили почти 70 тысяч заявок от жителей столицы, которые хотят изучать английский язык.

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“Несмотря на популярность изучения иностранных языков, городская власть приняла решение с начала 2019 года запустить постоянно действующий проект «Киевский Образовательный Хаб», - сказал Кличко. - Поэтому со следующего года киевляне смогут бесплатно обучаться английскому, немецкому и французскому языкам, а для иностранных гостей Киева откроем курсы украинского языка”, - добавил мэр.

Он отметил, что решение уже утверждено на уровне городской администрации и проходит согласование в профильных комиссиях Киевсовета. Планируется, что в 2019 году “Киевский Образовательный Хаб” посетит 100 тысяч человек. Программу обучения разрабатывает психолингвист Виталий Зубков, который в течение 20 лет преподает 5 иностранных языков.

“В современном мире никому не нужно объяснять важность владения иностранными языками. В Украине пока что на английском разговаривает только 7 % людей. Это очень мало. Поэтому наша задача - чтобы как можно больше людей изучали иностранный язык, могли общаться на английском. Особенно, молодое поколение. И мы для этого создаем все условия, - подчеркнул мэр Киева. - Ведь знание языков - это возможность для общения, перспективы в образовании и интересной работе, интегрированность в европейское сообщество", - подчеркнул Кличко.

Также представители “Lingva.Skills” вручили мэру сертификат партнера национального рекорда самого массового урока английского языка "Lingva show", который состоялся в столице Украины в сентябре этого года.