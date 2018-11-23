Кличко вынужден решать проблему с коллапсом системы ЖКХ, который назревал 30 лет – СМИ

Мэр столицы оказался в заложниках у Кабмина и предыдущего владельца – «Киевэнерго», которые, в связи с выяснением отношений между собой, отключили киевлянам газ на полгода.

Мэр Киева Виталий Кличко вынужден решать проблемы системы жилищно-коммунального хозяйства, которые назревали последние 30 лет и фактически привели к ее коллапсу.

Об этом говорится в материале, опубликованном интернет-изданием «Обозреватель».

«В тепловой комплекс столицы на протяжении 30 лет никто не вкладывал ни копейки. Частный оператор не финансировал модернизацию инфраструктуры, а просто эксплуатировал ее. А трубы постепенно приходили в негодность. Виталий Кличко решил навести порядок в этой сфере, и весной 2018 года вернул городу теплосети», – пишет автор статьи.

Однако, по его словам, мэр столицы оказался в заложниках у Кабмина и предыдущего владельца – «Киевэнерго», которые, в связи с выяснением отношений между собой, отключили киевлянам газ на полгода.

«В итоге городу удалось отстоять деньги киевлян и вернуть горячую воду в дома столицы. Однако этот форс-мажор спровоцировал коллапс и без того изношенной теплосистемы – начались постоянные прорывы, аварии теплосетей», – отмечает издание.

В результате этого коллапса тысячи домов остались без горячей воды и отопления. Для того чтобы стабилизировать ситуацию, коммунальщики месяц работали в режиме 24/7. Однако, уверен автор, даже такая «самоотверженная работа коммунальщиков» не решит проблему в целом.

«И Кличко предстоит совершить невозможное, для того чтобы заменить 2,7 тыс. км теплотрасс и сохранить тепло и комфорт в киевских квартирах. Понимая это, мэр уже сейчас создал коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго», а также ищет внешние инвестиции для решения глобальной проблемы», – говорится в публикации.