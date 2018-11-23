Кличко: В сравнении с прошлым годом, бюджет Киева вырос на 4 миллиарда гривень

Кличко отметил, что в течение последних лет столичным властям удалось увеличить объемы поступлений в столичную смету.

Бюджет столицы на 2019 год планируется на уровне 53 миллиардов гривень.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире радио «НВ», сообщается на сайте klichko.org.

Он отметил, что в течение последних лет столичным властям удалось увеличить объемы поступлений в столичную смету. И это позволило реализовать много необходимых инфраструктурных проектов.

«Бюджет нашего города в 2014 году был меньше, чем долг города. Долг тогда составлял 25 миллиардов гривень. Город был на грани банкротства. Сегодня же мы планируем бюджет города на следующий год на уровне 53 миллиардов гривень. И это при том, что долг мы уменьшили до 12 миллиардов. А это значит, что у нас идет оздоровление экономики города, - заявил Кличко. – Только внедрение системы закупок «ProZorro» дало возможность получить дополнительно более 2 миллиардов гривень», - отметил Кличко.

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По словам мэра столицы, за несколько последних лет в Киеве, в частности, удалось капитально отремонтировать более 800 километров дорог. В городе появились велодорожки. Также, увеличив поступления в бюджет, удалось построить или полностью реконструировать 19 детских садов и 7 школ, воплотить много других проектов.

Напомним, что бюджет города Киева на 2018 был принят на уровне 49 миллиардов гривень.