Киевсовет переименовал улицу Фрунзе в Кирилловскую

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 77 из 98 депутатов Киевсовета.

Целью решения является сохранение исторического наследия.

Как отмечалось во время обсуждения, решение о возвращении исторического названия улице Фрунзе было принято еще в сентябре 2005 г, но процедура переименования не была завершена.

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