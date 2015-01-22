Киевсовет переименовал улицу Фрунзе в Кирилловскую
15:48, 22 января 2015Киев
2010
Киевсовет вернул историческое название улице Фрунзе в Подольском, Оболонском и Шевченковском районах, переименовав ее в Кирилловскую.
Улица Фрунзе стала Кирилловской / ru.wikipedia.org
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 77 из 98 депутатов Киевсовета.
Целью решения является сохранение исторического наследия.
Как отмечалось во время обсуждения, решение о возвращении исторического названия улице Фрунзе было принято еще в сентябре 2005 г, но процедура переименования не была завершена.
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