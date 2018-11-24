Город демонтирует незаконно размещенный строительный кран на Андреевском спуске – КГГА (видео)

Ранее мэр столицы Виталий Кличко обратился с требованием к застройщику остановить все работы по возведению скандального здания на Андреевском спуске, 14-16 до полного согласования проекта с Градостроительным советом и общественностью.

Утром в субботу городские службы в сотрудничестве со столичной полицией начали убирать незаконно размещенный строительный кран на месте скандальной застройки на Андреевском спуске, 14-16.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

«Интересы города будут защищены! Кран на Андреевском демонтируют. Город делал все, чтобы застройщик соблюдал нормы застройки в историческом центре. Ранее мэр столицы Виталий Кличко обратился с требованием к застройщику остановить все работы по возведению скандального здания на Андреевском спуске, 14-16 до полного согласования проекта с Градостроительным советом и общественностью. Произошло это во время встречи с общественностью, профильными службами КГГА и представителем застройщика. Несмотря на это, строительство не прекратилось. Сегодня утром начался демонтаж незаконно размещенного строительного крана, чтобы освободить проезжую часть. У «охранников» строительства столичная полиция изъяла 7 единиц травматического оружия и задержала молодых людей», – отметил заместитель председателя КГГА.

Он также подчеркнул, что требования города остаются неизменными.

«Если застройщик не сделает макет здания по скорректированному проекту и не представит его вместе со всеми разрешительными документами, удостоверяющими законность строительства, Градостроительному совету столицы, город вынесет на сессию Киевсовета вопрос о расторжении договора аренды земельного участка. Андреевский спуск – это визитная карточка столицы. И нагло строить «монстров» в историческом центре город не позволит. Давайте уважать и любить наш город!» – подчеркнул Валентин Мондриевский.