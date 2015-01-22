Власти определились, что делать с киевскими парковками в ближайшие 5 лет

Как передает корреспондент УНИАН, поданный на рассмотрение проект решения поддержали 80 из 102 зарегистрированных в сессионном зале депутатов.

Как отмечается в документе, основными направлениями решения проблемы развития сферы парковки является: внедрение прозрачной системы расчета за услуги парковки и исключение человеческого фактора; повышение уровня соблюдения правил парковки и оплаты услуг; развитие парковочной инфраструктуры.

Читайте такжеПарковки в центре Киева заполнены лишь на 20-30% - экспертПрозрачная система расчета будет обеспечиваться за счет парковочных автоматов-платежных терминалов, с помощью системы «мобильная парковка». В то же время для повышения уровня соблюдения правил парковки и оплаты услуг необходимо внести изменения в законодательство, в частности, для ужесточения ответственности за неуплату, за неправильную парковку, несоблюдение правил парковки, а также ужесточения контроля над парковкой со стороны уполномоченных представителей муниципальных предприятий с предоставлением им права фиксировать нарушения, составлять протоколы с наложением штрафа. Также предлагается предоставить право уполномоченному представителю коммунального предприятия блокировать транспортное средство, припаркованное на зеленой зоне или с другими нарушениями правил, а также те машины, владельцы которых не оплатили предыдущие выписанные им штрафы. Также депутаты предложат усовершенствовать действующее законодательство относительно парковочного сбора.

Развитие инфраструктуры предусматривает создание на протяжении 5 лет 125 тыс. парковочных мест из расчета по 20 тыс. в год.

К финансированию программы развития парковочного пространства планируется привлекать средства инвесторов, а также КП «Киевтранспарксервис».

Читайте такжеВ Киеве создали интерактивную карту автопарковокПо информации депутата Георгия Ясинского, местным жителям предусматривается выдавать сертификаты резидента, чтобы у них не требовали платы за парковку. А инспекторы, которые будут проверять оплату парковки, будут иметь возможность доступа к базе геолокаци, в которой будут зафиксированы машины жителей. По его словам, особенно актуален этот вопрос для жителей центральной части столицы, где сосредоточенно много органов власти, офисов и тому подобное.

Ясинский также сообщил, что предусматривается внедрение абонементов разного срока действия на оплату парковки.