Киевсовет запретил строительство в буферных зонах Софии и Лавры

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект решения поддержали 93 из 97 зарегистрированных в сессионном зале депутатов Киевсовета.

Мораторий будет действовать до принятия горсоветом плана зонирования территории центральной части города или детального плана территорий в пределах охранных (буферных) зон объектов списка Всемирного наследия ЮНЕСКО - Собора Святой Софии, прилегающие монастырские здания и Киево-Печерская Лавра.

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В то же время депутаты решили, что это не касается тех случаев, когда владельцы зданий намерены выкупить землю под зданием, которое уже находится в их собственности в этих зонах, и уже оплатили залог в бюджет столицы.

Как отметил депутат Георгий Ясинский, который представлял проект решения, этот пункт согласован с общественностью и активистами-защитниками. Он заверил, что владельцы этих зданий и соответствующих земельных участков также не будут иметь права осуществлять какие-либо строительства или реконструкцию на объекта