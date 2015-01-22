Столичный ЦУМ обещают сделать "универсальным магазином" с 3-мя подземными этажами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил директор проекта реконструкции ЦУМа Игорь Лещ, докладывая депутатскому корпусу Киевсовета ситуацию с реконструкцией здания на центральной улице столицы.

По его словам, это будет "универсальный магазин", а не бутиковая галерея. Торговые площади составят 23 тыс. кв. м, парковочное пространство рассчитано на одновременное пребывание 180 машин. Подземных этажей будет 3 (2 этажа - под паркинги, и еще 1 - торговые площади).

Лещ заверил, что новый ЦУМ будет иметь новые интерьеры, а частично в них воплотят старые. В частности это касается старых ступеней универмага. В ЦУМе будет 2 тысячи рабочих мест.

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Он отметил, что разработчики реконструкции отказались от идеи сделать 6 и 7 этажи из стекла: "Киевляне не восприняли этот концептуальный проект и мы вернулись к проекту, который был изначально. И ЦУМ будет представлен после реконструкции точно в таком же виде, как он был до реконструкции", - заверил Лещ.

По его словам, сейчас фасады сохранены и защищены специальными металлическими конструкциями, стоимость которых дополнительно составляет 7 млн долларов.

Уже завершено строительство нулевого цикла и с декабря 2014 г. начато строительство верхней части здания - частично сейчас построен первый этаж.

"Мы предполагаем, что сдадим объект в запланированные нами сроки - весной 2016 года", - сказал Лещ.

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По его данным, к строительству привлечены около 200 проектных и подрядных организаций.

На вопрос депутатов, готовы ли строители устранить те повреждения админздания мэрии, которые возникли в результате работ по реконструкции ЦУМа, он заявил, что с января 2012 г. он лично подписал более 30 писем бывшему руководству Киевсовета с просьбой предоставить специалистам возможность обследовать здание Киевсовета, провести, в случае необходимости, мероприятия по укреплению здания. "Мы не получили разрешения. Но мы хотим быть хорошими соседями, и с новым руководством Киевсовета мы в диалоге. На сегодняшний день специалисты допущены и обследуют все конструкции. После предоставления заключения, все недостатки и трещины будут устранены", - сказал он.