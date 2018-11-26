В связи с погодными условиями на улицах Киева увеличено количество спецтехники до 352 единиц – КГГА

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» обращается к водителям с просьбой быть внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать Правила дорожного движения и не оставлять свои машины вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать работе спецтехники.

Ночью и на рассвете ночная смена предприятий «Киевавтодора» продолжала обработку противогололедными материалами дорог, мостов и путепроводов, тротуаров, подходов к наземным и подземным пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта, которые обслуживают предприятия корпорации.

Об этом сообщили в КК «Киевавтодор».

258 единиц спецтехники и бригады по ручной уборке были задействованы в этой работе. Чтобы не допустить образования гололеда, посыпальными материалами были обработаны как главные магистрали, улицы, по которым курсируют маршруты общественного транспорта, искусственные сооружения, спуски и подъемы, так и улицы районного значения.

Отдельное внимание было уделено надлежащему состоянию тротуаров и правой полосы дорог, чтобы утром киевляне и гости столицы могли беспрепятственно добраться до работы и учебы.

Утром, в 6:15, спецтехника «Киевавтодора» была расположена на исходных позициях, что позволило, как только пошел снег, оперативно начать работы на улично-дорожной сети.

Также, учитывая погодные условия, «Киевавтодором» было оперативно увеличено количество спецтехники на дорогах города до 352 единиц.

Кроме того, задействованы 23 единицы техники и 3,8 тыс. работников жилищно-эксплуатационных участков города.

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» обращается к водителям с просьбой быть внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать Правила дорожного движения и не оставлять свои машины вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать работе спецтехники.