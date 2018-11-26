КГГА: Коммунальные службы для безопасности киевлян продолжают уборку и обработку тротуаров

Сейчас снег в городе почти прекратился, однако, по прогнозу синоптиков, начнется понижение температуры воздуха.

Во время дневной смены «Киевавтодор» продолжает работы по обеспечению комфортного передвижения по пешеходам столицы.

Об этом сообщили в коммунальной корпорации.

К работе по уборке и обработке тротуаров, подходов к наземным пешеходным переходам, остановок общественного транспорта задействована малогабаритная спецтехника – тракторы и всесезонные машины «Bucher» и 62 бригады по ручной уборке в составе 456 работников.

Сейчас снег в городе почти прекратился, однако, по прогнозу синоптиков, начнется понижение температуры воздуха.

Предприятия коммунальной корпорации «Киевавтодор» внимательно следят за синоптической ситуацией и предпринимают все необходимые средства, чтобы обеспечить бесперебойное движение транспорта и безопасное передвижение пешеходов по городу.