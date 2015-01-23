КГГА обещает выделить 12 млн гривень на восстановление "Жовтня"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель председателя КГГА Игорь Никонов сказал сегодня во время презентации в Киевраде проекта бюджета города на 2015 год.

«Мы запланировали 12 млн грн на реконструкцию, на восстановление кинотеатра. Это сумма не вся. Я надеюсь, мы увеличим ее после корректировки бюджета. И мы закончим (ремонтировать) этот кинотеатр в следующем году», - сказал Никонов.

Читайте также​Кинотеатр "Жовтень" запустил предварительную продажу билетов для восстановления зданияТакже он сообщил, что в проекте горбюджета на ремонт зданий «Усадьбы Мурашко» предусмотрено 1,3 млн грн.

«И на реставрацию Театра оперетты запланированы средства. Она уже давно идет и туда нужно вкладывать, потому что, я считаю, это ведущий театр в нашем городе», - добавил Никонов.

Как сообщал УНИАН, 29 октября 2014 года в кинотеатре «Жовтень» на Подоле произошел пожар. Ликвидация пожара продолжалась пять часов. Здание кинотеатра претерпело значительные повреждения.

31 октября депутаты Киевсовета на собрании, которое состоялось по инициативе городского головы Виталия Кличко, решили учредить благотворительный фонд "Восстановим вместе" для обеспечения финансирования работ по восстановлению после пожара кинотеатра «Жовтень». Депутаты Киевсовета также приняли решение об освобождении ООО "Киноман", которое является арендатором помещений «Жовтень», от уплаты аренды на период восстановления кинотеатра.

Кроме того, Кличко дал поручение Департаменту финансов КГГА изыскать источники для финансирования работ по восстановлению кинотеатра «Жовтень».

17 января 2015 года Кличко подписал распоряжение КГГА о реконструкции здания кинотеатра «Жовтень».