На ремонт столичных дорог планируют потратить 120 млн гривень

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель председателя КГГА Игорь Никонов сказал сегодня во время презентации в Киевраде проекта бюджета города на 2015 год.

«120 млн грн выделено на ремонт дорог Киева. Отмечу, что уже нет целевых субвенций (из госбюджета – УНИАН) на дороги, и все это теперь должно финансироваться местным бюджетом», - сообщил он.

Также в проекте предусмотрены средства на работы по продолжению строительства Подольско-Воскресенского моста.

Читайте такжеКГГА обещает выделить 12 млн гривень на восстановление "Жовтня"«Там есть незакрепленная арка, которую мы не можем не закрепить. Она стоит на временных опорах, они подмываются и, к сожалению, мы вынуждены посадить ее на постоянные опоры, дабы избежать аварий. Здесь у нас есть договоренность с правительством, что деньги частично будут выделены на то, чтобы мы могли финансировать эти работы совместно з госбюджетом», - отметил Никонов, но не уточнил суммы.

По словам Никонова, в проекте горбюджета предусмотрены деньги на покупку новых трамваев и троллейбусов, а также средства для метрополитена – «положен минимум - на противопожарную защиту, вентиляцию, на химическое укрепление грунтов».

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы КГГА, на продолжение строительства Подольского мостового перехода в 2015 году планируется выделить 51,1 млн грн.