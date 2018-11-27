28 ноября в Киеве откроют пункты обогрева и начнут работу социальные патрули - КГГА

Информация об адресах пунктов обогрева будет предоставлена дополнительно.

В связи с прогнозируемым снижением температуры до -10 и ниже, пункты обогрева начинают свою работу уже с 28 ноября.

Об этом сообщил директор Департамента социальной политики Юрий Крикунов, передает пресс-служба КГГА.

«При ухудшении погодных условий городской оперативный штаб помощи бездомным начнет работу в усиленном режиме. Также на Железнодорожном вокзале, Привокзальной площади и пригородном вокзале Дарница развернут свою работу социальные патрули. Они развозят горячие обеды и чай, при необходимости могут оказать первую медицинскую помощь», – отметил Юрий Крикунов.

По его словам, бригады социальных работников будут проводить среди бездомных методико-разъяснительную работу. Сообщать, куда можно обратиться для получения необходимой помощи.

Информация об адресах пунктов обогрева будет предоставлена дополнительно.