Кличко: КГГА в сотрудничестве с обществом и бизнесом стимулирует развитие современных технологий

Развитие экономики и каждого города, и государства невозможно без новаций и современных технологий.

Поэтому городская власть Киева, в сотрудничестве с обществом и с бизнесом стимулирует внедрение инноваций для дальнейшего развития нашего города.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время выступления на открытии Инвестиционного форума Киева-2018.

«Киев – сердце Украины, город, который показывает пример изменений и преобразований в стране. Европейская столица, олицетворяющая сегодня современные мировые тенденции городского развития и новейшие технологии, - подчеркнул Кличко. - В обновленной Стратегии развития столицы до 2025 года одним из приоритетов определено именно развитие инновационных отраслей экономики с высокой добавленной стоимостью. Речь идет, в частности, и о дерегуляции предпринимательской деятельности, прозрачные и равные условия для ведения бизнеса, о защите инвестиций и экономические стимулы для привлечения работодателей. Важной является также кооперация между бизнесом и наукой, - это успешно работает в развитых странах мира», - отметил мэр.

Он напомнил, что более 60 процентов всех иностранных инвестиций в Украину в последние годы приходят именно в столицу. Потому что в Киеве работает больше ведущих специалистов различных отраслей: промышленности, информационных технологий, торговли, недвижимости, финансов.

Киев, как подчеркнул Кличко, сегодня - один из лидеров ИТ-отрасли среди городов Восточной Европы. «40 процентов всех ИТ-специалистов Украины работают в столице, поэтому Киев является центром для размещения большого количества акселераторов, инкубаторов, хабов, где работают специалисты передовых технологий, генерируют новые идеи и решения», - отметил Кличко. Мэр также напомнил, что уже три года в столице успешно внедряют «умные» решения в управлении городом в рамках системы Смарт-сити.

«Могу без преувеличения заявить, что Киев в своих наработках уже может составить конкуренцию многим европейским городам. И форум, который мы сегодня проводим, - это площадка для киевских инноваций. Здесь собрались представители бизнеса, инвесторы, изобретатели, чтобы презентовать свои идеи, обсудить воплощение инновационного потенциала города, привлечение инвестиций в столицу, - сказал мэр. - Мы можем превратить Киев в самый технологичный город Европы. И делаем все для этого!», - заявил Виталий Кличко.

Значительный прогресс Украины и в частности Киева в привлечении инвестиций отметил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли. По его словам, решить задачи по обеспечению финансовой стабильности и привлечения иностранных инвестиций может помочь Соглашение об ассоциации с ЕС. Главное, отметил Мингарелли, придерживаться верховенства права, надлежащего управления, прозрачности и честных правил для бизнеса.

«За последние четыре года в стране, а особенно в Киеве, был достигнут значительный прогресс. От системы государственных закупок к макрофинансовой стабильности, от системы здравоохранения до пенсионной системы, от образования до энергетического сектора. Все мы знаем, что многое сделано, - отметил Мингарелли. – Мы видим большой потенциал украинской столицы, где сосредоточены крупные научные ресурсы. Главное – правильно эти ресурсы использовать», - отметил глава представительства ЕС в Украине.