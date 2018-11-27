Кличко: введение военного положения в регионах Украины не повлияет на жизнедеятельность столицы

Мэр также отметил, чтобы пройти такие сложные времена, украинцы должны сплотиться, сосредоточиться на главных задачах и работать.

Введение военного положения на отдельных территориях государства не повлияет на обеспечение жизнедеятельности столицы.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, отвечая на вопросы журналистов.

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"Мы понимаем всю серьезность ситуации в государстве. В столице, как и в других регионах, создан совет обороны города. Наша главная задача - обеспечить жизнедеятельность Киева, а также - предоставить ту помощь, которая потребуется от нас, - заявил Кличко. - Город продолжает привычную жизнь. Но мы понимаем, что может быть много провокаций, могут произойти разные события. Мы просчитываем разные сценарии. Полиция в столице сегодня работает в усиленном режиме", - отметил Кличко.

Мэр также отметил, чтобы пройти такие сложные времена, украинцы должны сплотиться, сосредоточиться на главных задачах и работать.

"И наш успех, прежде всего экономический, – это лучший ответ тем, кто желает дестабилизации в стране», - подчеркнул Виталий Кличко.