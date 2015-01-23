В Киеве образовалось большое "озеро" из-за прорыва трубы (видео)

Авария произошла в 11:50, на проспекте Освободителей, в районе металлобазы, образовалось большое озеро, через которое практически полностью остановилось движение.

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По проспекту вода текла рекой, машины остановились в пробке.

Поток воды прекратился через час после начала аварии.

Напомним, 15 января несколько десятков домов в центре столицы остались без отопления и горячей воды из-за прорыва теплосети.