В Киеве образовалось большое "озеро" из-за прорыва трубы (видео)
14:51, 23 января 2015Киев
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Сегодня, 23 января в Киеве на пересечении проспектов Освободителей и Броварского, произошел прорыв водопроводной трубы большого диаметра.
Авария произошла в 11:50, на проспекте Освободителей, в районе металлобазы, образовалось большое озеро, через которое практически полностью остановилось движение.
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По проспекту вода текла рекой, машины остановились в пробке.
Поток воды прекратился через час после начала аварии.
Напомним, 15 января несколько десятков домов в центре столицы остались без отопления и горячей воды из-за прорыва теплосети.
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