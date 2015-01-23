Кличко поручил КГГА найти деньги на обеды для младшей школы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый заместитель главы КГГА Игорь Никонов, отвечая на вопросы депутатов Киевсовета после презентации проекта бюджета Киева на этот год.

По его словам, мэр Киева и глава КГГА Виталий Кличко поручил КГГА найти деньги на финансирование бесплатного питания для учеников 1-4 классов.

"Виталий Кличко поручил найти деньги на обеспечение бесплатного питания 1-4 классов, хотя изначально правительство эту статью расходов упразднило", – сказал Никонов.

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При этом он отметил, что многие родители жалуются на качество того, что предлагают школы ученикам. "Многие родители обратились к нам, и они этого не хотят, поскольку много нареканий на коррупционную составляющую, а также на качество питания. Мы еще посоветуемся со специалистами и найдем компромисс", – пообещал чиновник.

Как вариант, рассматривается возможность обеспечения пищеблоков школ работниками коммунального предприятия, которые будут обеспечивать качественное питание.

«По питанию, мы считаем, что это (решить вопрос с его организацией в школах – УНИАН) надо сделать сразу, то есть сейчас. Это решение мы примем сейчас, за эту неделю», - ответил Никонов депутатам.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве с начала третьей четверти в школах отменили бесплатное питание для школьников младших классов. В то же время, в Киевской городской государственной администрации заверили, что ученики льготных категорий 1-11 классов будут обеспечены бесплатным питанием.

Как заявила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко, согласно распоряжению городского головы, бесплатное питание в столичных учебных заведениях будет предоставляться ученикам 1-11 классов из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской заботы, детей из малообеспеченных семей, а также детей с особыми образовательными потребностями, которые обучаются в специальных и инклюзивных классах общеобразовательных учебных заведений.