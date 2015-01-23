Улицы Киева ежесуточно будут патрулировать 1,5 тысячи правоохранителей

Улицы Киева ежесуточно будут патрулировать 1 тысяча 500 работников правоохранительных органов.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, проинформировали УНИАН в пресс-службе МВД.

В состав совместных патрулей войдут работники милиции, ГСО, ГАИ, сотрудники не государственных охранных структур, милицейские подразделения специального назначения, бойцы Нацгвардии и курсанты Национальной академии внутренних дел.

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По данным пресс-службы, сегодня, в связи с введением усиленного режима патрулирования, на Михайловской площади Киева был проведен общий инструктаж сил и средств Киевского гарнизона милиции и дополнительных сил, которые будут задействованы в охране общественного порядка.

К инструктажу было привлечено свыше 500 человек: личный состав районных управлений, Национальной гвардии Украины и батальонов «Киев-1», «Киев-2», «Сечь», «Золотые ворота», сотрудники ГСЧС. Также на инструктаж прибыли совместные мобильные группы, автопатрули Нацгвардии Украины, автопатрули ДПС ГАИ, группы задержания УГСО и группы быстрого реагирования СПМ. Инструктаж правоохранителей проводили руководители МВД Украины и регионального подразделения внутренних дел.