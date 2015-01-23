В Киеве демонтировали главную елку страны: ее кусочки собираются продать на аукционе (видео)

Сегодня на Софиевской площади демонтировали новогоднюю елку.

Как сообщается в сюжете ТСН 16:45, сам городок закрыли почти неделю назад и к сегодняшнему дню от елки остался только ствол. Ветви "Киевзеленстрой" измельчил прямо на Софийской площади. Опилки собираются использовать как удобрение для столичных клумб. Полностью убрать площадь обещают до 1-го февраля.

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Основу живой елки с сегодняшнего дня будуть 2 недели сушить, а потом разделят на кусочки продадут на аукционе.

"Елке мы подарим новую жизнь. Мы разделим ее на пласты и подарим эти пласты благотворителям, которые будут перечислять средства в детские дома. - рассказала куратор главной елки страны Надежда Тутенко. - А следующим этапом является то, что эти пласты мы раздадим художникам и они их разрисуют, и как художественные экспонаты мы продадим на благотворительном аукционе уже весной".