По инициативе Кличко депутаты разорвали договор со скандальным застройщиком Андреевского – нардеп

Во время переговоров Виталий Кличко предлагал застройщику представить проект на Градостроительном совете Киева, но представители «Маркона» отказались.

Депутаты Киевсовета поддержали предложение мэра Киева Виталия Кличко о разрыве договора аренды земельного участка с компанией «Маркон», которая планировала построить на Андреевском спуске гостиницу высотой в 30 метров.

Об этом сообщил народный депутат и советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец в социальной сети Facebook.

«99 депутатов Киевсовета поддержали разрыв договора аренды земли с ООО «Маркон». Соответствующее решение было зарегистрировано мэром столицы. Скандальный и безответственный застройщик на Андреевском спуске остановлен!» – написал советник мэра Киева.

По его словам, во время переговоров Виталий Кличко предлагал застройщику представить проект на Градостроительном совете Киева, но представители «Маркона» отказались.

«К этому (разрыву договора, – ред.) привели действия застройщика, который отказался идти на Градостроительный совет для получения решения относительно проекта и высотности объекта строительства», – подчеркнул Дмитрий Белоцерковец.

Напомним, Виталий Кличко ранее неоднократно заявлял, что любой проект на Андреевском спуске должен быть согласован со специалистами и общественностью.

Киевская администрация аннулировала декларацию на начало работ из-за того, что застройщик, получив разрешения в 2010 году, не начал строить в течение трех лет, как это предусмотрено законодательством. Также долг компании перед городом составляет почти 1 миллион гривен.

На прошлых выходных коммунальщики демонтировали кран, который мешал проезду по Андреевскому спуску, а полиция задержала 7 мужчин с оружием, пытавшихся помешать демонтажу.