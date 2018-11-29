25 новых футбольных полей построены в Святошинском районе – КГГА

Мини-стадионы были построены не только в учебных заведениях, но и во дворах жилых микрорайонов.

За два года в Святошинском районе были построены 25 новых футбольных полей с искусственным покрытием.

Об этом заявил председатель Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации Владимир Каретко, сообщили в РГА.

«За два года в Святошинском районе построены и эксплуатируются 25 новых футбольных мини-стадионов с системой искусственного покрытия», – отметил Владимир Каретко.

При этом он отметил, что мини-стадионы были построены не только в учебных заведениях, но и во дворах жилых микрорайонов (таких насчитывается семь), остальные – в учебных заведениях и детских-юношеских спортивных школах (ДЮСШ №№ 17 и 26).

Каждая третья школа в Святошинском районе оснащена современным футбольным полем. Финансирование строительства происходило из бюджетов разного уровня: городского по Программе социально-экономического развития, государственного по программе КМУ.

Самый большой пришкольный стадион в школе № 254 (ул. Академика Королева, 12 м) был открыт к 1 сентября 2018 года. Размер поля (90х60 м) позволяет проводить профессиональные футбольные турниры.

Первый современный мини-стадион с искусственным покрытием был открыт в 2016 г. во дворе на ул. Симиренко, 22-Б.