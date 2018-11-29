Киевсовет обязал инвестора предусмотреть музей в проекте строительства на Почтовой

Сегодня Киевсовет принял решение, которым обязал инвестора на Почтовой площади внести изменения в инвестдоговор и предусмотреть в проект строительства помещение для музея.

За принятие соответствующего решения проголосовали 95 депутатов при минимально необходимом 61.

«Мы все понимаем исторически-культурную значимость ареала Почтовой площади, а также обнаруженных находок. Это – наша с вами история. Я рад, что наконец мы отошли от политических баталий и перетягивания одеяла. Сегодня все продемонстрировали, что у нас одна, общая цель – восстановление и завершение раскопок, консервация находок и создание музея. Благодаря позиции городского главы, благодаря консолидированным действиям, мы уверенно движемся дальше, а результатом этой работы станет музейное пространство на Почтовой. Уже определены дальнейшие пошаговые действия, среди которых: проведение совещания с привлечением представителей инициативной группы от общественности относительно согласования нового технического решения и дорожной карты по реализации проекта, предоставление Министерством культуры разрешения археологам на выполнение археологических исследований, проведение археологами мониторинга», – сказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Кроме того, он сообщил, что, согласно поручению городского главы, Департамент охраны культурного наследия готовит обращение в Министерство культуры о возможности использования мощностей заповедника «Хортица» для консервации деревянных археологических находок до момента создания Киевского центра консервации предметов археологии.

Также, среди прочего, принято к сведению замечание от общественности по внесению изменения в договор между КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений» и Институтом археологии НАНУ относительно указания, что археологические исследования проходят не просто на объекте строительства, а на участке в границах памятника археологии местного значения.

«Инвестор, в свою очередь, должен в кратчайшие сроки представить альтернативный проект укрепления Почтовой. После того, как проект будет согласован с археологами и всеми сторонами, Департамент охраны культурного наследия сможет снять предписание на выполнение строительных работ, и инвестор укрепит Почтовую, что даст археологам возможность завершить раскопки», – добавил Валентин Мондриевский.

Заместитель председателя КГГА также отметил, что решение предусматривает еще несколько важных пунктов. В частности, невыполнение инвестором положений обновленного инвестиционного договора является основанием для расторжения этого договора в одностороннем порядке. Кроме того, в случае отказа инвестора внести изменения в договор, городская власть может обратиться в суд с иском о расторжении договора.

Напомним, в октябре на заседании Киевсовета депутаты согласились принять решение о прекращении инвестиционного договора с инвестором на Почтовой площади за основу. Чтобы предоставить инвестору возможность предложить изменения в проект решения. Собственно, речь шла об обязательстве инвестора создать музейное пространство и внести это одним из пунктов инвестиционного договора.

Тогда представитель инвестора заявил, что инвестор готов предоставить соответствующие гарантии и подтвердить свои намерения относительно создания музея и внести соответствующие изменения в договор.

21 июня Киевсовет принял решение о сохранении артефактов, найденных во время раскопок на Почтовой площади. Решение, среди прочего, предусматривает создание коммунального учреждения «Центр консервации предметов археологии» и проведение международного архитектурного конкурса.

Решать, каким будет музей на Почтовой площади, должны эксперты музейного дела, историки, архитекторы и археологи.