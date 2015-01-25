В Киеве пьяный мужчина на улице взорвал гранату

Сегодня ночью около двух часов в Днепровском районе Киева прогремел взрыв. Об инциденте на улице Сулеймана Стальского сообщили интернет-пользователи. В частности на своей странице в Facebook о взрыве написал Вадим Згама, передает ТСН.ua.

"Только что возле моего дома раздался мощный взрыв! Что именно произошло - неизвестно. Через несколько минут приехали сотрудники милиции и ищут что именно взорвалось, также есть и журналисты! Начали собираться обескураженные люди... Вроде как без жертв", - написал мужчина, добавив к своему сообщении фото с место события.

В пресс-службе столичного управления МВД подтвердили ночной инцидент. Очевидцы рассказали стражам порядка, что во время празднования в одном из местных кафе в помещение зашел мужчина и якобы угрожал совершить взрыв. Его вывели на улицу другие посетители заведения. Взрыв якобы прозвучал уже за пределами кафе.

Читайте такжеПользователи соцсетей сообщают о новом взрыве и пожаре в Харькове

Утром в милиции сообщили, что в час ночи пьяный мужчина во время конфликта возле одного из кафе в Днепровском районе вытащил гранату РГД-5 и взорвал ее. Взрыв произошел на улице и поздно ночью, поэтому пострадавших нет. Взрывной волной было повреждено окно кафе.

Злоумышленника доставили в райуправление и задержали в порядке уст.208 УПК Украины. Днепровское РУ начало криминальное производство по ч.4 ст. 296 УК Украины «Хулиганство».