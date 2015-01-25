В столице неизвестные обстреляли офис волонтеров (фото)

В Киеве неизвестные обстреляли офис волонтерской организации и повредили вход в пункт приема помощи. Об этом сообщила волонтер Наталья Воронкова в Facebook, передает Украинская правда.

По ее словам, в стеклянных дверях офиса на бульваре Верховной Рады 21Б волонтеры обнаружили четыре отверстия.

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"С приездом милиции оказалось, что отверстия в стекле - от травматического пистолета, в подтверждение чего были обнаружены резиновые пули внутри помещения", - сказала Воронкова.

Также она сообщила, что отныне на пункте приема помощи будет работать охрана.

"Ждем официального расследования и реакции власти", - добавила Воронкова.

Отметим, это не первое нападение на офисы волонтеров: в Одессе и Харькове злоумышленники неоднократно устраивали взрывы и поджоги в помещениях, где активисты собирали помощь для украинской армии.