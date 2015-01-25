В Киеве ровно в полдень остановилось метро: жители столицы почтили память погибших в Мариуполе

Сегодня, 25 января ровно в 12:00, столичный метрополитен на 1 минуту остановил движение поездов на всех линиях, сообщает пресс-служба организации.

Таким образом коллектив КП почтил память погибших мирных жителей Мариуполя.

"Наш коллектив выражает свои соболезнования родным и близким, потому что жизнь - это наивысшая ценность каждого человека. Уверен, что больше всего сегодня все мы хотим одного - мира в каждой семье и нашей стране", - заявил начальник КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский.

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Напомним, что в результате огнестрельной атаки на жилые кварталы города Мариуполя Донецкой области по предварительным данным погибло 30 человек, а еще 93 получили ранения. До этого 13 января после обстрела контрольно-пропускного пункта в поселке Бугас возле города Волновахи Донецкой области погибло 13 пассажиров рейсового автобуса «Златоустовка-Донецк».