В Киеве будут судить директора института МВД за нанесение государству 14,4 миллиона гривень убытков

За содеянное ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении директора Государственного специального проектного института МВД Украины, который нанес государству ущерб на сумму 14,4 млн грн.

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Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева. В ведомстве отметили, что в 2009 году институт заключил договор со строительной компанией о приобретении административного нежилого здания на ул. Тимошенко в Оболонском районе столицы стоимостью 14,4 млн грн.

Институт полностью рассчитался со строительной компанией, однако здание в его владение так и не перешло. В связи с этим договор приобретения недвижимости был расторгнут в судебном порядке, а строительную компанию обязали вернуть институту уплаченные средства.

В дальнейшем директор института, не имея прав на указанное здание, заключил незаконный договор с физическим лицом, которое при его пособничестве бесплатно завладело этим недвижимым имуществом.

Своими действиями директор института нанес государству материальный ущерб в размере 14,4 млн грн, а физическое лицо - правопреемнице обанкротившейся строительной компании в сумме 11,5 млн грн, отметили в прокуратуре.

По результатам следствия действия должностного лица института квалифицированы по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 366, ч.2 ст. 367 Уголовного кодекса, а его пособника - по ч. 4 ст. 358, ч.4 ст. 190 УК.

Обвинительный акт в отношении обоих злоумышленников направлен в суд для рассмотрения по существу. За совершенное им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.