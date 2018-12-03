В Киеве спецтехника круглосуточно убирает улицы от снега

«Киевавтодор» просит водителей не оставлять автомобили в непредусмотренных для этого местах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Сегодня ночью предприятия коммунальной корпорации «Киевавтодор» продолжают работы по уборке и вывозу снега со столичных улиц и дорог. На рассвете были обработаны противогололедными материалами мосты, путепроводы и улицы со сложными условиями движения.

Об этом сообщили в КК «Киевавтодор».

Существенную помощь во время преодоления последствий снегопада получили столичные дорожники от патрульной полиции, которая сопровождала колонны снегоуборочной техники и помогала в эвакуации автомобильного транспорта, который мешал работе по уборке снега.

«Киевавтодор» сообщил, что совместная работа с подразделениями патрульной полиции будет продолжена, и просит владельцев не оставлять автомобили в непредусмотренных для этого местах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.