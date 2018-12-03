В Киеве в рамках проекта "Доктор в Вашем доме" проведено более 50 тысяч обследований - КГГА

Николай Поворозник напомнил, что в рамках проекта каждый желающий может бесплатно пройти медицинские обследования в палатках с надписью "Доктор в Вашем доме".

С начала действия проекта "Доктор в Вашем доме" проведено 50 217 обследований, а за прошедшую неделю - 1341 обследования.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"По результатам обследований 882 лица из 1341 имеют избыточный вес, у 672 обследованных выявлено повышенное артериальное давление, у 170 человек – высокий уровень сахара крови, а у 339 человек - высокий уровень холестерина", - рассказал Николай Поворозник.

По его словам, на прошлой неделе совершено 104 выезда мультидисциплинарных бригад, всего с начала действия проекта осуществлено более 4500 выездов.

"В состав бригад входят врач и медсестра первичного звена и узкопрофильные специалисты. Они выезжают к социально незащищенным семьям или людям, которые не могут самостоятельно добраться до медицинского учреждения, чтобы получить помощь", - отметил Николай Поворозник.

Он напомнил, что в рамках проекта каждый желающий может бесплатно пройти медицинские обследования в палатках с надписью "Доктор в Вашем доме", которые размещены во всех районах города. В частности, получить первичные консультации по поводу состояния здоровья, пройти экспресс-тестирование на неинфекционные заболевания, проверить уровень сахара и холестерина в крови, измерить артериальное давление, определить индекс массы тела.