Цены на хлеб в Киеве не будут повышаться 3 года

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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«Это стало возможным благодаря подписанию городскими властями с производителем хлебобулочных изделий инвестиционного договора по созданию сети торговых точек по продаже хлеба, пользующегося высоким потребительским спросом. По условиям договора, цена на такой хлеб не будет увеличиваться в течение трех лет»,– говорится в сообщении КГГА.

В КГГА отметили, что цена на хлеб «Украинский» составит 5,25 грн, на «Пшеничный» – 4,05 грн и на батон «Киевский» – 4,15 грн.