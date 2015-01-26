Цены на хлеб в Киеве не будут повышаться 3 года
16:03, 26 января 2015Киев
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Социальные сорта хлеба в Киеве не будут дорожать в ближайшие 3 года.
Хлеб в Киеве пока дорожать не будет / registrr.livejournal.com
Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА).
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«Это стало возможным благодаря подписанию городскими властями с производителем хлебобулочных изделий инвестиционного договора по созданию сети торговых точек по продаже хлеба, пользующегося высоким потребительским спросом. По условиям договора, цена на такой хлеб не будет увеличиваться в течение трех лет»,– говорится в сообщении КГГА.
В КГГА отметили, что цена на хлеб «Украинский» составит 5,25 грн, на «Пшеничный» – 4,05 грн и на батон «Киевский» – 4,15 грн.
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