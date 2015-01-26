В Киеве открылась выставка ко Дню памяти жертв Холокоста

Как передает корреспондент УНИАН, в экспозицию входят 300 экспонатов, среди которых есть документальные материалы участников освобождения Аушвица.

Выставку открыли министр культуры Вячеслав Кириленко, председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович и директор музея истории Великой Отечественной войны Иван Ковальчук.

Министр Кириленко отметил, что можно провести параллели между преступлениями в концлагере и сегодняшними событиями на востоке Украины: "Условия, в которых находятся украинские пленные, и издевательства над ними только подтверждают, что между немецким нацизмом и нынешним российским империализмом практически не осталось расстояния".

Читайте такжеМИД Польши показало фильм об украинце, который освобождал ОсвенцимВ свою очередь Вятрович призвал почтить погибших в концлагере и помнить о них, потому что "память является залогом, что преступления такого масштаба не будут повторяться".

*** Аушвиц-Биркенау - один из крупнейших нацистских концлагерей, существовавший с конца мая 1940 до января 1945 года возле города Освенцим (Польша).

Комплекс объединял группу концлагерей, крупнейшие из которых: Аушвиц И административный центр; Аушвиц II (Биркенау), «лагерь смерти»; Аушвиц III, рабочий лагерь.

Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено от 1,1 до 1,6 миллиона человек, значительную часть которых составляли евреи. Эта оценка была получена косвенным путем, для чего проводилось изучение списков на депортацию и подсчет данных о прибытии поездов с заключенными в Освенцим.

Лагерь был освобожден советскими войсками 27 января 1945 года.