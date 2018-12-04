Коммунальщики за два дня убрали с улиц Киева 5,5 тысяч тонн снега - КГГА

В основном такие работы проводятся в ночное время суток, чтобы не затруднять трафик.

В течение 2-3 декабря предприятия КК «Киевавтодор» вывезли со столичных улиц и дорог 5631 тонну снега.

Как сообщили в коммунальной корпорации, во время снегопада главной задачей для дорожников является очистка улично-дорожной сети от снега, а после завершения «горячей фазы» уборки – вывоз снега.

В основном такие работы проводятся в ночное время суток, чтобы не затруднять трафик. Днем – выполняются в выходные дни и на участках улично-дорожной сети, которые не страдают от перегрузки автотранспортом.