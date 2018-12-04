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Коммунальщики за два дня убрали с улиц Киева 5,5 тысяч тонн снега - КГГА

21:22, 04 декабря 2018
Киев
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Коммунальщики вывезли с улиц Киева 5,5 тысяч тонн снега / фото kyivcity.gov.ua

Как сообщили в коммунальной корпорации, во время снегопада главной задачей для дорожников является очистка улично-дорожной сети от снега, а после завершения «горячей фазы» уборки – вывоз снега.

В основном такие работы проводятся в ночное время суток, чтобы не затруднять трафик. Днем – выполняются в выходные дни и на участках улично-дорожной сети, которые не страдают от перегрузки автотранспортом.

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