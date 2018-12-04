Строители выполнили годовой план работ по Подольско-Воскресенскому мосту - КГГА

На Подольско-Воскресенском мосту смонтирована и установлена последняя с Рыбальского полуострова наиболее сложная пропеллерная ферма.

На Подольско-Воскресенском мосту смонтирована одна из наиболее сложных конструкций.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, сообщается на официальном сайте КГГА.

«В Киеве снежно и морозно, а на Подольско-Воскресенском мосту работают до сумерек – смонтирована и установлена последняя с Рыбальского полуострова наиболее сложная пропеллерная ферма. Еще несколько дней ее нужно регулировать для установки в проектное положение, после чего специалисты смогут приступить к сварке», – сообщил чиновник.

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По его словам, выполнение этой работы фактически завершает годовой план.

«В течение года специалистам удалось смонтировать запланированые 11 вязов, а это означает, что уже в следующем году мост можно будет установить в проектное положение. Если для наблюдателя это просто улучшит внешний вид, то специалисты знают – установление вязов и проектное положение моста – это один из важных технических шагов», – подчеркнул Дмитрий Давтян.