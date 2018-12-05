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Кличко: скандальное строительство на Осокорках не может продолжаться без решения Градостроительного совета

14:12, 05 декабря 2018
Киев
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Кличко: скандальное строительство на Осокорках не может продолжаться без решения Градостроительного совета / kiev.klichko.org

До того, как он примет решение, никаких работ на объекте происходить не должно. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время встречи с представителями застройщика, общественными активистами и руководителями профильных департаментов КГГА.

«Ключевой вопрос – если начинается строительство жилья, должно быть учтено наличие всех инфраструктурных объектов рядом. Парки отдыха, садики, школы - все это должно быть предусмотрено и построено в первую очередь. Каждый житель должен знать как будет выглядеть район после застройки. И главное – мы должны прежде всего учитывать интересы общества», - заявил Кличко.

Застройщик апеллирует тем, что имеет разрешительные документы на строительство. Но мэр обратился к представителям компании-застройщика сделать детальный макет застройки этой территории с учетом интересов громады окрестных микрорайонов.

«Макет должен быть представлен именно на Градостроительном совете - специалистам, общественности, активистам. Я неоднократно встречался как с представителями общественности, так и с представителями застройщика. И всегда говорил, что компромисс в этой ситуации мы можем найти только во время дискуссии, - отметил Кличко. - Есть люди, которые уже вложились в это строительство, и хотят получить свои квартиры. Но, без согласия общины мы не можем продолжать строительство», - подчеркнул мэр.

Он призвал все стороны придерживаться законности и действовать исключительно в правовом поле. А также не использовать эту ситуацию с целью получения сомнительных политических дивидендов.

Напомним, во время последнего заседания земельная комиссия Киевсовета поддержала проект решения по разрыву договора аренды земельного участка с застройщиком «Контактбудсервіс» на Осокорках. Профильный департамент настаивает, что компания – застройщик «Контактбудсервіс» должен городскому бюджету в 65 миллионов гривен за аренду земли. А освоение участка должны были начать еще в 2008 году.

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