Кличко: скандальное строительство на Осокорках не может продолжаться без решения Градостроительного совета

Точку в конфликте вокруг строительства на Осокорках должен поставить Градостроительный совет.

До того, как он примет решение, никаких работ на объекте происходить не должно. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время встречи с представителями застройщика, общественными активистами и руководителями профильных департаментов КГГА.

«Ключевой вопрос – если начинается строительство жилья, должно быть учтено наличие всех инфраструктурных объектов рядом. Парки отдыха, садики, школы - все это должно быть предусмотрено и построено в первую очередь. Каждый житель должен знать как будет выглядеть район после застройки. И главное – мы должны прежде всего учитывать интересы общества», - заявил Кличко.

Застройщик апеллирует тем, что имеет разрешительные документы на строительство. Но мэр обратился к представителям компании-застройщика сделать детальный макет застройки этой территории с учетом интересов громады окрестных микрорайонов.

«Макет должен быть представлен именно на Градостроительном совете - специалистам, общественности, активистам. Я неоднократно встречался как с представителями общественности, так и с представителями застройщика. И всегда говорил, что компромисс в этой ситуации мы можем найти только во время дискуссии, - отметил Кличко. - Есть люди, которые уже вложились в это строительство, и хотят получить свои квартиры. Но, без согласия общины мы не можем продолжать строительство», - подчеркнул мэр.

Он призвал все стороны придерживаться законности и действовать исключительно в правовом поле. А также не использовать эту ситуацию с целью получения сомнительных политических дивидендов.

Напомним, во время последнего заседания земельная комиссия Киевсовета поддержала проект решения по разрыву договора аренды земельного участка с застройщиком «Контактбудсервіс» на Осокорках. Профильный департамент настаивает, что компания – застройщик «Контактбудсервіс» должен городскому бюджету в 65 миллионов гривен за аренду земли. А освоение участка должны были начать еще в 2008 году.