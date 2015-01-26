Завтра в правительственном квартале усилят меры безопасности

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, 27 января в центральной части Киева запланировано проведение мероприятий с массовым участием граждан, согласно ранее поданным заявкам.

В связи с этим столичная милиция усилит охрану общественного порядка во время проведения указанных акций.

Правопорядок возле законодательных органов Украины будут поддерживать свыше 1 тыс. работников милиции структурных подразделений ГУ МВД Украины в городе Киеве и представителей ГФ «Киевская городская стража».

Читайте такжеМитингующие пытались прорваться в Раду, депутаты успокаивают людейПравоохранители в очередной раз призывают организаторов и участников массовых мероприятий проводить акции исключительно в правовом поле с соблюдением требований действующего законодательства.

Правоохранители отмечают, что реагировать на любые проявления неуважения к Закону и совершение правонарушений независимо от статуса и политических взглядов лиц, которые их нарушают