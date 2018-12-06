Кличко: Киевсовет должен расторгнуть договор со скандальным застройщиком на Осокорках

Городской голова отметил, что неоднократно встречался с представителями застройщика, общественными активистами, инвесторами строительства, привлекал к встречам и урегулированию этого вопроса руководителей профильных департаментов КГГА.

Депутаты Киевского городского совета должны рассмотреть и принять решение о расторжении договора со скандальным застройщиком на Осокорках - компанией «Контактбудсервис».

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время открытия заседания Киевсовета, передает пресс-служба Кличко.

"Мы должны рассмотреть и принять решение относительно разрыва договора аренды земельного участка с застройщиком «Контактбудсервис» на Осокорках, - сказал Кличко.

Он напомнил, что на последнем заседании земельная комиссия Киевсовета поддержала проект решения о расторжении соответствующего договора. По информации профильного департамента КГГА, компания-застройщик «Контактбудсервис» должен городскому бюджету 65 миллионов гривен за аренду земли. А освоение участка компания должна была начать еще в 2008 году.

Городской голова отметил, что неоднократно встречался с представителями застройщика, общественными активистами, инвесторами строительства, привлекал к встречам и урегулированию этого вопроса руководителей профильных департаментов КГГА.

"Я всегда говорил, что компромисс в этой ситуации мы можем найти только в дискуссии. Застройщик апеллирует к тому, что имеет разрешительные документы на строительство. Но я обратился к представителям компании-застройщика сделать подробный макет застройки этой территории с учетом интересов громады окрестных микрорайонов. - Парки отдыха, садики, школы - все это должно быть предусмотрено и построено в первую очередь. Каждый житель должен знать, как будет выглядеть район после застройки. Мы должны прежде всего учитывать интересы общества", - подчеркнул мэр Киева.

Детальный макет застройки соответствующей территории, по словам Кличко, должен быть презентован на Градостроительном совете - специалистам, общественности, активистам.

Затем, во время последней встречи, на этой неделе застройщику было отмечено, что точку в конфликте вокруг строительства на Осокорках должен поставить именно Градостроительный совет. И пока он не примет решение, никаких работ на объекте происходить не должно.

"Застройщик не услышал ни городскую администрацию, ни общественность. Вчера работы на стройке продолжились. Поэтому сегодня мы выносим на рассмотрение проект решения о расторжении договора аренды земельного участка на Осокорках. Возможно, так застройщик поймет, что нельзя пренебрегать интересами общества, интересами города!" - подчеркнул Виталий Кличко.