Город проводит обследование жилых домов, где люди жалуются на «недогревы» – КГГА

В Киеве проводятся также системные обзоры домов с так называемыми «недогревами».

Город проводит обследование жилых домов, где люди жалуются на «недогревы». Наша цель – выявить причину и оперативно ее устранить, а там, где необходимо проводить более масштабные работы, например, капремонт системы отопления запланировать в рамках городских программ.

Об этом заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев заявил во время инспекции жилого дома на улице Московской, 15, где жители жаловались на недостаточную температуру отопления.

«Ежесуточно в диспетчерскую «1557» поступают обращения относительно недостаточной температуры отопления. Мы должны определить и устранить причины возможных недогрівів путем проведения совместных инспекций жилищно-эксплуатационных участков и исполнителей услуг – КП «Киевтеплоэнерго» или ООО «Евро-Реконструкция». Выявив причину проблемы, мы выявляем и ответственных за ее устранение», – сказал он.

В Киеве проводятся также системные обзоры домов с так называемыми «недогревами», которые осуществляет городская жилищно-коммунальная инспекция (Управление самоуправляющегося контроля КГГА).

Он отметил, что, из практики, в доме могут быть: недостаточные параметры подачи теплоносителя – это ответственность теплоснабжающей компании; некорректная работа внутридомовой системы теплоснабжения, «воздушные пробки», их устранение – задача управляющей компании и ее подразделений – жилищно-эксплуатационных участков. Кое-где фиксируется, что причиной нарушения работы домовой системы отопления являются сами жильцы, когда батареи выносят на балконы, прокладывают пол с подогревом или увеличивают количество секций на радиаторах и тому подобное.

В доме на улице Московской, 15 проблема недогрева была вызвана необходимостью регулирования подачи теплоносителя. Теплоснабжающая компания выполнит эту работу и к концу суток обеспечит надлежащее теплоснабжение.

«В любом случае мы будем реагировать на обращения киевлян относительно недогрева в квартирах, определять проблемы и устранять их. Безусловно, есть случаи, когда необходимо вкладывать значительные средства в реконструкцию системы отопления, это касается, в первую очередь, старых домов. В таких случаях действует программа софинансирования, которая теперь имеет более гибкую шкалу расходов на реконструкцию и переоборудование дома. Например, капремонт, техническое переоснащение инженерных сетей действует по пропорции – 85/15%. То есть город оплачивает 85% работ на улучшение и модернизацию внутридомовой системы теплоснабжения», – сказал Петр Пантелеев.